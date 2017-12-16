  Tavuk çiftliğine dalan köpekler tavukları telef etti

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tavuk çiftliğine giren köpekler 48 tavuğu telef etti. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bodrum Torba Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde bulunan kümese sabah saatlerinde tavuklarını yemlemek için gelen Adnan Öztok, gördüğü manzaraya karşısında şok oldu. Çok sayıda tavuğun telef edildiğini gören Öztok, çevrede araştırma yapınca bahçede ve evinin çevresinde telef olmuş 20 tavuk daha buldu. Olayın şokunu atlatan Öztok, hemen güvenlik kameralarını inceledi. Tüm görüntüleri izleyen Öztok tavukların 2 köpek tarafından öldürüldüğünü gördü. Tavuklarını komşularının baktığı 2 köpeğin parçaladığını iddia eden Öztok, polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, bahçede, kümes ve çevresinde inceleme yaptı.



Tavuklarının daha önce de köpekler tarafından parçalandığını söyleyen Öztok, "Sabah saat 09.00 sularında tavukların yemini vermek için geldim ama gördüğüm manzara karşısında şoke oldum. Ölen tavukları görünce şoke olmanın yanında derin üzüntü duydum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Hayvan hakları deniliyor fakat tavukları hayvan kategorisine koymuyorlar. Ama bir köpek böyle bir şey yaptığı zaman sahipleri köpekleri sahiplenmiyorlar. Bodrum Belediyesine müracaat ettim, oradan da bir şey çıkmadı. Biz nereye gideceğiz, ne yapacağız. Başıboş köpeklerin yaptığı katliamı bu" dedi.



Köpeklerin 2’nci saldırısı

28 Kasım günü de 8 tavuğunun köpekler tarafından öldürüldüğünü söyleyen Öztok, "Öldürülen köpeklerin sahibini buldum, durumu anlattım ama değişen bir şey olmadı. Şimdi polis ekipleri geldi, şikayetimizi yaptık. Rıza Anter Caddesi üzerinde geceleyin vatandaşlar ATM’den para çekemiyor. Köpeklerin bir tanesi orada duruyor. Bu konuda gerekli birimlerin bir şeyler yapsın. Hayvanseverler de gelsin köpeklerin yaptığı katliamı görsün. Şu anda yaptığımız hesaba göre 48 tavuk öldürülmüş. 28 Kasım’da da 8 tavuğum öldürülmüştü" ifadelerini kullandı.



Köpek sahiplerine güvenlik kamerası görüntülerini gösterdiğini söyleyen Öztok "Köpek sahipleri görüntüleri izledikten biz hatalıyız, zararınızı ziyanınızı biz telafi edeceğiz, biz hayvanlarımızı bundan sonra kontrol altında tutacağız dediler ama bu kaçıncı. Hep aynı köpekler saldırıyor tavuklara. Biz ayda bir böyle bir olayla karşılaşıyoruz" diye konuştu.



