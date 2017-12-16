Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Kültür Merkezi bahçesinde içki içen Zeki K., aniden fenalaşıp baygınlık geçirdi. Vatandaşlar, olay yerine hemen ambulans çağırdı. 112 ekibi, baygın adamı Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Zeki K.'ya doktorlar serum bağladı. Kendine gelen alkollü adam, daha sonra röntgen çekilmek üzere götürüldü. Tedavisi tamamlanan Zeki K., daha sonra Röntgen Teknisyeni O.B'nin içinde 2 radyasyon ölçer, şarj aleti, kulak ve tıraş makinesi olan sırt çantasını aldı. Çaldığı 800 liralık malzemelerle hastaneden ayrılan şahsın, hırsızlık anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İçki içerken yakalandı

Çantasının yerinde olmadığını fark eden, Röntgen Teknisyeni O.B polisi aradı. Hastaneye gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, eşkalini belirlediğini Zeki K.'yı yakalamak için harekete geçti. Ekipler, Zeki K.'yı olay günü içki içerken fenalaştığı parkta yine içki içerken yakaladı. Emniyete götürülen Zeki K. sorgusunda, "Alkol almıştım ne yaptığımı bilmiyorum" dedi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı