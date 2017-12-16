Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu 38 yaşındaki Yavuz Yılmaz bu sabah saatlerinde Beykoz Konakları'ndaki evinde ölü bulundu. İntihar ettiği öğrenilen Yavuz Yılmaz'ın acı haberini alan Mesut Yılmaz, ABD'den Türkiye'ye hareket ederken, çok sayıda kişi Mesut Yılmaz'ın evine akın etti.

Yavuz Yılmaz'ın acı haberini alan Şişli Belediye eski Başkanı Mustafa Sarıgül, işadamı Abdurrahim Albayrak gibi iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi, Yılmaz ailesinin Beykoz'daki evine geldi.

MESUT YILMAZ İSTANBUL'A GELİYOR

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın acı haberi aldıktan sonra hemen İstanbul'a gelmek için harekete geçtiği belirtildi. Acı haberi ABD'de alan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın uçakta olduğu ifade edildi