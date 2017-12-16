Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milas’ın Selimiye Mahallesi’nde bir kişinin diplomasız olarak diş hekimliği yaptığı ihbarı üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Selimiye Karakol Komutanlığı Ekiplerince çalışma başlatıldı. Demet Sokak’ta yer alan ikamette sahte diş hekimliği yaptığı tespit edilen ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.K.’nin evinin bahçesindeki bir yerin iki odasını muayenehane olarak kullandığı ortaya çıktı. Hasta muayenesi yaptığı sırada suçüstü yakalanan M. K.’nin diş muayenesi, diş çekimi ve protez işlemlerini yaptığı, muayenehanede bulunan bir ajandaya da yapılan muayene, diş çekimi, protez işlemlerini kayıt ettiği tespit edildi. Ele geçirilen tıbbi malzemeler İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilirken, jandarma karakolunda ifadesi alınan M. K. serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.