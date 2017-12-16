Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı Bürme Köyünde 29 Kasım’da çıkan yangın sonrasında kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesiyle ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında merkez Hatipoğlu Köyünde ikamet eden Ali Ş’de gözaltına alındı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Ali Ş, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Ş, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Merkez Hatipoğlu Köyünde ikamet eden Ali Ş.’nin, kayıp Çataloğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvanın bulunduğu Daday’ın Sarpun Köyü nüfusuna kayıtlı Erkan K.’nin kayınpederi olduğu öğrenildi. Çataloğlu ailesine ait kayıp hayvanların bulunduğu Erkan K. ile kardeşi Ersan K., daha önceden çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ayrıca Fazıl Çataloğlu’nun torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu’na ait olduğu düşünülen ve yanan evin enkazında bulunan cesedin ise Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemesi sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kastamonu’da jandarma ekiplerinin kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesini arama faaliyetleri 18 gündür aralıksız devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.