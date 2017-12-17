Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, merkez istikametine seyreden Ahmet K. (27) idaresindeki 68 HR 375 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 34 CTU 54 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola yan yatarken, her iki araç sürücüsü de kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kamyonetin sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, diğer aracın sürücüsü Ahmet K. yolda giderken aracın tali yoldan aniden önüne çıktığını söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan sürücüyü tespit etmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray’da kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza ucuz atlatıldı
17.12.2017 - 00:02 | Son Güncelleme: 17.12.2017 - 00:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan sürücüler hurdaya dönen araçlardan ufak sıyrıklarla kurtuldu.
Etiketler : Aksaray,kaza,haberler,kamyonet,otomobil,
528141 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528141.aspx
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