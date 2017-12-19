Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Osman Nuri Şenkal (30) idaresindeki 55 H 4416 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Sanayi Sitesi mevkisinde, karşı yönden gelen Cansu Okuyan'ın (31) kullandığı 06 AES 862 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Şenkal ve Okuyan ile otomobillerdeki Hüsniye (29), İsmail Asaf (2), Zeynep Betül Şenkal (3) ile Meliha Atlamaz (61) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Hüsniye Şenkal burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.