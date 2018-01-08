Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca alınan duyum üzerine 8 Ocak 2018 tarihinde ilimiz Cizre ilçesi Bozalan köyü ile Yukarıkonak mezrası arasında kalan bölgede icra edilen operasyonda araziye gizlenmiş vaziyette 5 kilogram TNT patlayıcı ve 5 adet roket mühimmatı sevk fişeği ele geçirilmiştir” denildi.
Şırnak’ta toprağa gömülü patlayıcı ve roket mühimmatı ele geçirildi
08.01.2018 - 21:29 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 21:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda toprağa gömülü 5 kilogram patlayıcı ve 5 adet roket mühimmatı sevk fişeği ele geçirildi.
Etiketler : Şırnak,patlayıcı ve roket mühimmatı,operasyon,
534641 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534641.aspx
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