Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca alınan duyum üzerine 8 Ocak 2018 tarihinde ilimiz Cizre ilçesi Bozalan köyü ile Yukarıkonak mezrası arasında kalan bölgede icra edilen operasyonda araziye gizlenmiş vaziyette 5 kilogram TNT patlayıcı ve 5 adet roket mühimmatı sevk fişeği ele geçirilmiştir” denildi.