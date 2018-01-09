Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) ekipleri yılbaşı öncesi DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda, örgüte üyelik, propaganda ve sempatizanlık yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu S.H., H.A., İ.K. ve M.N. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar bu sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Daha sonra şahıslardan İ.K. ve H.A. terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderilirken, S.İ.. ve M.N. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kocaeli'de Suriye uyruklu 2 DEAŞ üyesi tutuklandı
09.01.2018 - 14:27 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de yılbaşı öncesi yapılan operasyonda gözaltına alınan DEAŞ üyesi Suriye uyruklu iki kişi çıkarıldığı mahkemece terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Etiketler : kocaeli,deaş,tutuklandı,
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