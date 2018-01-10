Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi'nde bir evde beraber yaşayan Mehmet Ali Demir (38) ve Mustafa Demir'den (35) Pazar gününden bu yana haber alamayan iş yerindeki arkadaşları bugün sabah saat 10.00 sıralarında komşuları aradı. İki kardeşe bakmaya giden komşuları kapının kilitli olduğunu, evden koku geldiğini fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle camı kırıp eve girdi. Sağlık ekipleri yapılan ilk incelemede iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. İki kardeşin cesedi otopsi yapılmak üzere Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



İki kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.



İşe gitmeyince ortaya çıktı

Her zaman iki kardeşi kontrol ettiğini belirten komşuları Osman Özkan, "Her zaman kontrol ediyordum. Pazar günü gelmeye niyetim vardı ama mesai olunca gelemedim, haber alamayınca mesaiye kaldıklarını tahmin ettim. Sonra iş yerinden aradılar işe gelmediler diye. Ben kontrol etmeye gittim. Ama komşum benden 5 dakika önce gitmiş. Onları evde yattığını pencereden görmüş, şişmişler. Sonra jandarmaya haber verdik, jandarma geldi" dedi.