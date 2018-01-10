Alınan bilgiye göre, Mustafa Turhan idaresindeki plakasız motosiklet, Devlet Su İşleri (DSİ) baraj seti üstünde devrildi. Motosikletten yol savrulan Ayşe Durmaz'a (29), karşı şeritten gelen Ferit G'nin kullandığı 01 FG 255 plakalı otomobil çarptı. Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Turhan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü, ifadeleri alınmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü. Kaza sonrası kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.