Fatih Topkapı Alt Geçitte seyreden 34 MF 3940 plakalı kamyonet ile 34 M 1393 plakalı yolcu minibüsü İETT durağı önünde çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi ile minibüste bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Zeytinburnu yönüne tek taraflı ulaşım sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Topkapı alt geçidinde kaza oldu, yaralılar var
11.01.2018 - 12:57 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’un Fatih ilçesi Topkapı alt geçidinde bir kamyon ile minibüs çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Etiketler : İstanbul,Fatih,Topkapı,kaza,
535467 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535467.aspx
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