Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Topkapı Alt Geçitte seyreden 34 MF 3940 plakalı kamyonet ile 34 M 1393 plakalı yolcu minibüsü İETT durağı önünde çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi ile minibüste bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Zeytinburnu yönüne tek taraflı ulaşım sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.