Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gültepe semtindeki evin ikinci katında yaşayan Ömer Barlas (53), alt katta ikamet eden babası Mehmet (79) ile annesi Nefise (74) Barlas'tan haber alamayınca eve girdi. Anne ile babasını hareketsiz gören Barlas, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Barlas'ın hayatını kaybettiğini, anne Nefise Barlas'ın ise yaşadığını belirledi. Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nefise Barlas'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mehmet Barlas'ın cesedi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.