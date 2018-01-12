Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayraklı ilçesi üst kesiminde 618 bin 896 metrekarelik alanda 8 ay önce inşaatına başlanan sağlık kampüsünde 7 gün 24 saat esasına göre çalışılıyor. Şimdiye kadar 2 milyon 900 bin metreküp kazı yapılan alanda zeminin kayalık olması nedeniyle 1 milyon kilogram anfo türü patlayıcı, 690 bin kilogram dinamit ve 107 bin kapsül kullanıldı. Kamu özel ortak girişimiyle hayata geçecek projede 1 milyon metreküp daha patlatmalı kazı yapılacak.Hafriyatın belirli bir seviyeye gelmesinin ardından inşaat sahasına 13 vinç kuruldu, zemine de 92 bin metreküp beton döküldü. Bin kişinin 3 vardiya halinde çalıştığı inşatta 500 bin metreküp beton dökülmüş olacak.

İçerisinde 5 hastaneyi barındıran merkez bina dışında, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinde yüzde 20'lik kısım tamamlandı.Proje hizmete alındığında 6 bin kişiye istihdam sağlanacak sağlık kampüsünü, hastalar ve ziyaretçiler dahil günlük 72 bin kişinin kullanması bekleniyor.İzmir'e Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık yatırımı olarak kayıtlara geçen kampüs hastanede 347 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi, 51 ameliyathane ve 414 poliklinik bulunacak.

"2019 yılında tamamlanacağını ümit ediyoruz"

AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatında çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini, hizmete girdiğinde İzmir'in ve bölgenin en büyük hastanesi olacağını söyledi. Sağlık kampüsünün, Türkiye'nin en büyük üçüncü şehir hastanesi olma özelliğini taşıdığına dikkati çeken Sürekli, şöyle konuştu:

"Proje, 606 milyon avroluk maliyetiyle Cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'de yapılan en büyük yatırımdır. Önceki sene başladı, 3 yıllık bir inşaat süreci var ancak verilen tarihten önce 2019 yılında hizmete alınacağını umuyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür eden Sürekli, Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de hayal bile edilemeyen projelerin AK Parti iktidarı tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Sürekli, sağlık yatırımları konusunda İzmir'in altın çağını yaşadığını dile getirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican da projenin kenti Türkiye'de çok önemli bir sağlık merkezi durumuna getireceğini aktardı.Muhalefet milletvekillerinin seçim dönemleri bu alanı "ağlama duvarı"na çevirdiğini öne süren Delican, "Şimdi gelsinler burada mutluluk gözyaşları döksünler. Cumhurbaşkanımız bir hayali gerçekleştiriyor. Başbakanımızın İzmir'e vadettiği 35 projeyi bir bir hayata geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüklenici firmanın koordinatörü Murat Pektaş ise hastanenin, tükettiği enerjinin yüzde 30'unu kendisinin üreteceğini bildirdi.Kayalık zemin nedeniyle ilk 8 ayda tamamen hafriyata odaklandıklarına işaret eden Pektaş, şunları kaydetti:

"Şu anda binalar yükselmeye başladı, tamamlandığında 14 kat olacak. İnşaatımızda yaklaşık bin 302 deprem izolatörü kullanılacak. Olası deprem anında tek bir kütle olarak hareket edecek ve hastanedeki mevcut hizmetler aksamayacak."