Son dakika Trabzon'da uçak pistten çıktı... Peki Trabzon'da ne oldu? Trabzon Havalimanı’na iniş yapan Ankara uçağı pistten çıktı. İşte son dakika Trabzon haberleri
Son dakika! Trabzon’da uçak pistten çıktı
13.01.2018 - 23:42 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 00:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika gelen bilgilere göre Trabzon'da uçak pistten çıktı. Peki Trabzon'da ne oldu? Trabzon Havalimanı’na iniş yapan Ankara uçağı pistten çıktı. İşte son dakika Trabzon haberleri
Etiketler : trabzon havaalanı,ankara,uçak,
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