Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ertuğrul Gazi Tüneli'nin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veyis Görür (33) idaresindeki 01 TM 227 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Hasan Efe (36) yönetimindeki 11 BC 351 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpma sonucu aynı aileden sürücü Veyis Görür, eşi Gülbadem Görür (34), çocukları Ahmet Faruk (2) ve dört aylık bebek Muhammed Ali Görür yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, tır sürüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.