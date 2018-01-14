Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş Gençlik ve Kadın Nesli Pak Derneği, Dünya Beyaz Bastonlular Haftası nedeniyle kent meydanında etkinlik düzenledi. Programa katılan vatandaşlar, görme engellileri anlamak için gözlerine siyah bez bağlayıp görme engellilerle birlikte yürümeye çalıştı. Görme engellilerin toplumda var olduklarını hatırlamak için düzenlenen etkinlikte, gören vatandaşların yürürken zorlandıkları gözlendi. Görme engellilerle aynı duyguyu paylaşmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen Nesli Pak Kadın Derneği Başkanı Büşra Demir, “Kadın ve gençlerimizi eğitmek adına kurulmuş bir derneğiz. 7-14 Ocak Dünya Beyaz Bastonlular Haftası nedeniyle, insanları görme engellileri anlama adına empati kurmaya çağırdım ama maalesef çok fazla insan göremedim ve üzüldüm. Çünkü her insan bir engelli adayıdır. Engellilerin yaşadığı sıkıntılar çok fazla yetkililerden engelliler adına destekler bekliyoruz” dedi.



"ÇOK ZORLANDIM"

Kahramanmaraş Görme Engelliler Dernek Başkanı Doğan Nurluyol ise, “Bizim sorunumuzu engelli olmayanların paylaşması ve kamuoyuna yansıtmak için çaba göstermeleri bizi çok mutlu etti. Engelli engelsiz dayanışmasıyla Kahramanmaraş’ı herkes için erişilmesi ve yaşanılabilir bir şehir hale getirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Elif Öztürk’de “Bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Kısa bir yürüyüş yaptım ve çok zorlandım. Bundan sonra engellilere daha çok yardım etmeyi düşünüyorum” diye konuştu