Umut'un 10 yıldır bakımını üstlenen Gülsüm Kabadayı, AA muhabirine,  önceki gece Umut'un durumunun ağırlaştığını, bunun üzerine 112 acil servisi arayarak ambulans istediğini söyledi. Umut'un Korkuteli ilçesinden ambulansla Konyaaltı ilçesindeki özel bir  hastaneye getirildiğini belirten Kabadayı, "Benim oğlum oturuyordu, gülüyordu.  Tedavimiz çok iyi sürüyordu. Gece sütünü içirdim. Sonra dilinin geriye  çekildiğini gördüm. Hemen ambulansla hastaneye geldik. Hiç kıpırtı yok, tamamen  bitkisel hayatta. Karaciğerinde sorun olduğunu söylediler, trombosit veriyor. Sağ  olsun herkes yanımızda, herkesten dua bekliyorum, çok üzgünüm." dedi.

"Umut"un hikâyesi
Ağustos 2008'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören bir  yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı, geçirdiği trafik kazası sonucu aynı  hastanenin yoğun bakım servisinde kalan ve adı bile bilinmeyen gençle ilgilenmeye başlamıştı. Gence yaklaşık 2 ay gönüllü olarak bakan Kabadayı, vücudunun hiçbir  yeri tutmayan ve konuşamayan gence "Umut" adını koymuştu. Kabadayı, daha sonra  "Umut"u evine götürerek ona sahip çıkmıştı.