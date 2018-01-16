Olay, Yıldırım’a bağlı Hocataşkın Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Ö. (36), sabah saatlerinde annesinin yanına gelerek para istedi. Tartışmanın büyümemesi için şahsın dayılara araya girmeye çalıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından dayı Ahmet Y. (56), Selçuk Ö'yü bıçakladı. 112 ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selçuk Ö. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan dayı Ahmet Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dayısı tarafından bıçaklanan genç öldü
16.01.2018 - 10:55 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da annesini rahatsız ettiği iddiasıyla yeğenini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Etiketler : cinayet,dayı,bıçaklandı,haberler,
536785 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536785.aspx
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