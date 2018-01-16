Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yıldırım’a bağlı Hocataşkın Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Ö. (36), sabah saatlerinde annesinin yanına gelerek para istedi. Tartışmanın büyümemesi için şahsın dayılara araya girmeye çalıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından dayı Ahmet Y. (56), Selçuk Ö'yü bıçakladı. 112 ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selçuk Ö. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan dayı Ahmet Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.