Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Minareyi Kebir Mahallesi Eğri Bucak Sokak'ta Hacı Ali Sel (72), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Aysel Sel ile 2 gün önce yakınlarının araya girmesi ile barışarak aynı evde yaşamaya başladı. Gece saatlerinde eve gelen oğlu Fatih Sel ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Fatih Sel, babasını bıçakladı. Hacı Ali Sel, olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Sel'in cesedi otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Fatih Sel ise polis ekiplerince gözaltına alındı.