Olay, Silvan ilçesine bağlı Esenyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 2 çocuğun kavgasına aileleri de karıştı. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Silvan ve Batman’daki hastanelere kaldırıldı.
Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çocukların kavgasına aileler karıştı, çok sayıda yaralı var
16.01.2018 - 12:58 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çocukların kavgasına aileleri de karıştı. Kavgada, 7 kişi yaralandı.
Olay, Silvan ilçesine bağlı Esenyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 2 çocuğun kavgasına aileleri de karıştı. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Silvan ve Batman’daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler : diyarbakır,kavga,haberler,
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