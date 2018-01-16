Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Silvan ilçesine bağlı Esenyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 2 çocuğun kavgasına aileleri de karıştı. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Silvan ve Batman’daki hastanelere kaldırıldı.

Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.