Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Perşembe günü öğle saatlerinde Elazığ, Adıyaman ve Malatya'da öncelikle çok kuvvetli yağmur yağışının beklendiğini, tahminlere göre metre kareye 21 ile 75-100 kilogram arası yağış düşeceğinin değerlendirildiği aktarıldı. Perşembe akşam ve Cuma günü ise Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da yoğun kar yağışının beklendiği , kar kalınlığının 20 ile 50 santimetre olacağının tahmin edildiği bildirdi.

Tunceli ve Bingöl için de uyarı yapan merkez, perşembe ve cuma günü kar yağışının iki kentte de 21 santimetreyi geçeceği, 5 ilde de buzlanma, don, sel ve su taşkınlarına karşı ilgililerin tedbirli olmasını istedi.