Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürdü. Narkotik ekipleri Konyaaltı ilçesinde 2 aydır teknik ve fiziki takibe aldığı bir gruba yaptıkları operasyonda, 62,3 gram metamfetamin,0,3 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili B.A, D.K, D.G, S.B, V.Y, M.T. gözaltına alındı. Muratpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda ise İ.G. ve yabancı uyruklu S.A.G. gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan ekiplerin iki ilçede yaptıkları daha önceki operasyonlarda; 610 gram esrar, 4 adet ecstasy hap, 2.4 gram metamfetamin, hassas terazi ve sahte sürücü belgesi ele geçirildiği ve 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.