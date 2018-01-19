Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Bolu'da karnelerin dağıtılacağı cuma günü eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Bolu'da okullar tatil edildi. İşte valiliklerden yapılan okul tatili açıklamaları:

SİVAS’TA KAR TATİLİ

Sivas’ın genelinde geçtiğimiz günden bu yana etkili olan kar yağış ve Kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve beraberindeki fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas Valiliği tarafından İl Merkezinde ki okulların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bir gün tatil edildiği duyuruldu. Engelli ve hamile kamu çalışanlarına ise bir gün izin verildi. Eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının son günü olması dolayısı ile okulların tatil edilmesi ile öğrenciler erken yarı yıl tatiline girmiş oldu. Okullarda karnelerin bugün öğrenci velilerine teslim edileceği öğrenildi.

BOLU'DA KAR TATİLİ

Bolu Valiliği, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerine 19 Ocak Cuma günü ara verme kararı aldı. Yar yıl tatilinin son günü okullar tatil edilirken engelli ve hamile kamu görevlileri de izinli sayılacak.

KARAMAN'DA KARNE GÜNÜ EĞİTİME KAR ENGELİ

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle, merkez ve merkeze bağlı taşımalı eğitim yapan okullarda karnelerin dağıtılacağı cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin cuma günü izinli sayılacağı kaydedildi.

NEVŞEHİR’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Nevşehir Valiliği akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okulları tatil etti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir’de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 19 Ocak Cuma günü tatil edilmiştir” denildi.

NİĞDE’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 19 Ocak günü Niğde geneli okulların tatil edildiği bildirildi. Öte yandan karne almak isteyen öğrencilerin karnelerini okullarından hafta içi gidip alabileceği ifade edildi.