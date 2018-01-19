Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’dan Muş istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait A.Ö. yönetimindeki 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, ağır kış koşulları nedeniyle yoldan çıkarak dereye uçtu. Muş-Solhan karayolundan metrelerce yuvarlanarak dereye uçan otobüste 6 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş ve Solhan’daki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenler ise yoğun kar yağışı altında halat yardımıyla dere yatağından çıkarılarak ambulanslara alındı.

Bölgede güvenlik önlemi alan askerler ise otobüste yolculara ait eşyaları taşıyarak güvenli bir ortama aldı.