Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'da 25 yaşındaki Semih Birinci ve 22 yaşındaki Tuba Uzun, 4 yıl önce evlenmeye karar verdi. Aileleri tanıştı ve nişan yapıldı. Nikah masasına ortuklarında yüzleri gülen çiftin yaşadığı tartışma nedeniyle düğün bile yapamadan boşandılar.

"ŞİDDET GÖRDÜM"

Boşanmak isteyen Tuba Uzun, şiddet gördüğünü ve eşinin madde bağımlısı olduğunu iddia etti.

"NAFAKA İÇİN BOŞANDI"

Semih Birinci ise nafaka ve tazminat alabilmek için eşinin kendisinden boşandığını, art niyetli olduğunu ve bu yüzden mağdur olduğunu savundu.

Dolandırıldığını iddia eden Birinci, önce ayda 400, sonrasında 600 lira nafaka ödemek zorunda kaldığını, işsiz kaldığı dönemde de nafakayı ödeyemediği için cezaevine girdiğini belirtti.15 gün evli kalıp 4 yıldır süresiz nafaka ödeyen genç

ESKİ EŞİ: "O TAKILAR BENİM HAKKIM"

Nişanda takılan takıları da geri alamadığını söyleyen Semih Birinci'nin eski eşi Tuba Uzun ise, altınların kendi hakkı olduğu için geri vermediğini söyledi.

Biriken borçlarını ailesinin yardımıyla ödmeeye çalışan Birinci, hukuki durum değişene ya da eski eşi evlenene kadar nafaka ödemek zorunda kalacak.

SÜRESİZ NAFAKA ÖDEMEYECEK

Hükümet, yoksulluk nafakası adı altında ömür boyu ödenen süresiz nafaka uygulamasıyla yaşanan on binlerce mağduriyete sessiz kalmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, nafakanın her koşulda süresiz olarak ödenmesine hükmetmenin doğru olmadığını vurguladı.

En son Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yapılan yoğun başvuruların ardından Adalet Bakanlığının, ailede iki tarafı da dengeleyecek şekilde bir çalışma başlattığı belirtildi.

Süresiz nafaka konusunda hazırladıkları brifing dosyasını bakanlığa sunduklarını ifade eden Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucusu ve Yöneticisi İlknur Birsel, bakanlıkta evliliklerin kısa-uzun süreli, çocuklu-çocuksuz boşanmalar olarak gruplandırıldığı konusunda bilgi aldıklarını söyledi.

Birsel, “Kanunlar Genel Müdürlüğü, yaşanan mağduriyetlerle ilgili bir çalışma başlatmış. İki taraf da hem bütün derneklerin ve platformların gönderdiği mağduriyet dosyalarını hem de şahısların bireysel başvurularını toparlıyor ve inceliyor” dedi.

Birsel, en kısa zamanda bununla ilgili bir düzenleme beklediklerini ifade etti.