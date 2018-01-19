Beyoğlu’nda bulunan Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencisi Mehmet Eyük Katırcı okul içi ve derslerinde göstermiş olduğu başarılardan ötürü aldığı teşekkür belgesiyle soluğu Taksim Meydanı’nda aldı. Metro çıkışında teşekkür belgesini vatandaşlara göstererek harçlık isteyen fırsatçı öğrenci görenleri gülümsetti. Başarısını fırsata çeviren Mehmet Eyüp Katırcı’ya kimi vatandaşlar harçlık verirken kimi vatandaşlar ise sözlü olarak tebrik etti.
Karne fırsatçısı öğrenci vatandaşlardan harçlık istedi
19.01.2018 - 16:59 | Son Güncelleme: 19.01.2018 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
20017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili bugün başladı. Karnesini alarak Taksim Meydanı’na gelen lise öğrencisi aldığı ‘Teşekkür Belgesi’ni fırsat bilerek vatandaşlardan harçlık istedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Karne,fırsatçı,
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