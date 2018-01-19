Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzeyli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutları, çiseleyen yağmurla birlikte bir anda çamura dönüştü. Gökyüzünün kızıl renge büründüğü Mardin'de elektrikler de kesilince vatandaşlar zor durumda kaldı. Uzmanlar, özellikle astım hastalarının tozlu havada dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Gece görüntüsünün oluştuğu kent merkezinde tozlu hava nedeniyle sürücüler farlarını yakarken, sokak lambaları açıldı.

Suriye üzerinden kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, gece saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gün boyunca devam edeceğini söyledi.

Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih ederken, karnelerini almaya giden öğrenciler ise zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, üzeri çamurla kaplanan araçlarını oto yıkamacılara götürürken, bazıları da kendi imkanlarıyla taşıma suyu ile araçları temizlemeye çalıştı.

Mardin Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, toz bulutları nedeniyle solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Mardin Meteoroloji Müdürlüğü uzmanları, toz nedeniyle görüş mesafesinin 50 metrenin altında olduğunu belirterek, toz bulutunun akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini söyledi. Kentte toz bulutu nedeniyle uçak seferleri de iptal edilirken, inecek uçaklar Diyarbakır'a yönlendiriliyor.

Mardin'de olumsuz hava koşulları tatili

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler 19 Ocak 2018 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

NUSAYBİN'DE KIZIL GÖKYÜZÜ VATANDAŞI KORKUTTU

Nusaybin ilçesinde yaşanan toz fırtınası nedeniyle gökyüzünün gündüz vakti kızıla bürünmesi, halk arasında korkuya neden oldu. Gündüz vakti gece gibi kızıl rengine bürünen gökyüzünü gören vatandaşlar, henüz sabah olmadığını düşünerek yatağından kalkamadı. Çarşı merkezinde giysi satan esnaflardan gibi Hakan Yalı, toz bulutları nedeniyle iş yerini kapatarak evine gitmek zorunda kaldı.

Sokakta dolaşanlardan Semire Şineoğlu, güneşin doğmamasına anlam veremediğini belirterek, "Nusaybin'de saat.10.20 olmasına rağmen gecenin ikisi gibi görünüyor. Son 30 yılın en tozlu hali diyebiliriz. Bu saate rağmen hiç kimseyi dışarıda göremiyoruz. Bugün karne günü ama hiç kimse dışarıda yok. Ne bir öğrenci, ne de bir öğretmen. Gerçekten çok korkunç bir hava durumu. Şu anda şoktayım. Bugün Cuma günü, bir de Cuma günü olduğunda kıyametin koptuğunu söylüyorlar ya o yüzden çok korkuyorum" diye konuştu.

Toz fırtınası ve zaman zaman hafif yağan yağmur tanecikleri çamur olarak yağması nedeniyle birçok esnaf kepenk kapatarak vatandaşın birçoğu da dışarıya çıkamadı.