Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Aliağa ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle karaya oturan Türk bayraklı Sinan Nabioğlu isimli yük gemisini kurtarma çalışmaları başladı. Çakmaklı Mahallesi sahili açıklarında 4 yıldan beri hacizli olması nedeniyle demir atmış olarak bulunan gemiyi kurtarma çalışmaları, sabah saatlerinde başladı.



Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya vurduğu andan beri kontrol altında tutulan 10 metre genişliğinde ve 60 metre uzunluğundaki gemi, 2 dalgıç tarafından alt kısmında hasar olup olmadığını belirlemek amacıyla kontrol edildi. Geminin alt kısmında hasar belirlenmemesi üzerine 4 römorkörle kurtarma çalışmaları başladı. Gemiye bağlı halatlar kurtarma çalışması esnasında 2 kez koptu. Kurtarma çalışmalarında, kıyıya oturan gemi yerinden bile kıpırdamadı.

Yetkililer kurtarma çalışmalarının yarına ertelendiğini ifade ederken, gemiden sızıntı olmadığı ve denizde herhangi bir kirlilik oluşmadığı görüldü.



Öte yandan, geminin yanına gelen vatandaşlar, karaya oturan gemi ile hatıra fotoğrafları çekti.