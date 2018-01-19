Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Niğde-Adana otobanında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 20 bin 800 paket bandrolsüz makaron, 4 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ve 530 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.E. ve S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.