Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Kadıköy kesiminde seyreden Orhan Çelik idaresindeki 34 BH 3498 plakalı otomobil, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 35 LFY 049 plakalı otomobil ve 34 FK 1336 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri otomobillerden birinde bulunan yaralı Gülse Aydın'ı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Aydın, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan Orhan Çelik ile diğer iki araçtan birinin sürücüsü de sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

Olay nedeniyle D-100 karayolunun Kadıköy yönünde bir süre ulaşım sağlanamadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.