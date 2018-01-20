Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buca ilçesinde bin 44 öğrencili Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, ikiz öğrencilerle dikkati çekiyor. Okuldaki 33 ikizden 13’ü 5, 12’si 6, 2’si 7, 5’i 8, 1’i de ana sınıf öğrencisi. Ayrıca 8. sınıfta bir de üçüz kardeşler öğrenim görüyor. Kardeşlerden bazıları aynı sınıfta, bazıları ise farklı sınıflarda eğitimlerini sürdürüyor. Genellikle yan yana oturan çocuklar, benzerlikleri dolayısıyla zaman zaman hem öğretmenleri hem de arkadaşları tarafından karıştırılıyor.