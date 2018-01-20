Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, eşzamanlı birçok adrese çete operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekât polislerinin yanı sıra çok sayıda polis katıldı. Daha önceden belirlenen adreslere giren ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Sultangazi Zübeydehanım Mahallesinde bir gecekonduya giren ekipler evde arama yaptı. Ekipler içeride arama yaparken özel harekât polisleri uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.