İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, eşzamanlı birçok adrese çete operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekât polislerinin yanı sıra çok sayıda polis katıldı. Daha önceden belirlenen adreslere giren ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Sultangazi Zübeydehanım Mahallesinde bir gecekonduya giren ekipler evde arama yaptı. Ekipler içeride arama yaparken özel harekât polisleri uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İstanbul’da şafak vakti çete operasyonu!
20.01.2018 - 09:10 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da şafak vakti çete operasyonu yapıldı. Birçok adrese giren ekipler şüphelileri gözaltına aldı.
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537812 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537812.aspx
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