Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Yenice Mahallesi Gonca apartmanı dördüncü katında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ve evin mutfağında yemek pişiren bir kişi alev alan mutfak tüpünü balkondan aşağı attı. Korku dolu anların yaşanması sonrasında yapılan ihbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan mutfak tüpüne müdahale etti. Vatandaşların meraklı bakışları arasında itfaiye ekipleri yanan mutfak tüpünü söndürdü.