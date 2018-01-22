Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu'nun 14. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine gelmekte olan Mustafa Tepeoğlu yönetimindeki 26 TH 553 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.Kazada, Sürücü Mustaga Tepeoğlu (34) ile araçta yolcu olarak bulunan Gülçin Seber (27) olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Cesetler otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kütahya'da feci kaza, 2 ölü var
22.01.2018 - 10:39 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi öldü.
Etiketler : kütahya,kütahya kaza,haberler,trafik kazası,
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