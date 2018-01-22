Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle 14 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Ankara'dan yüklediği yükü İngiltere'ye götüren İdris Elver yaklaşık 24 saattir kuyrukta sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirtti.

Soğuk hava şartlarının kuyrukta bekleyen tırcıları olumsuz etkilediğini anlatan Elver, "Doğru düzgün yemek bile yiyemedik. Seyyar satıcılardan bir şeyler alıyoruz. Şartlar gerçekten çok ağır. Dün zaten bütün gün yağmur yağdı." diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 550 tır. yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.