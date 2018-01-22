Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’da 8 Ekim 2016 tarihinde Beydağı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yaşanan olayda freni patlayan hafriyat kamyonu, 2 katlı bir eve girmişti. Kazada 7 aylık hamile olan Suriye vatandaşı Sena Audi (27) ve karnındaki bebeği hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma ve dava sürecinde kaza yapan kamyon, evin içinde kaldı. Uzun süren bilirkişi ve mahkeme süreci 15 ay sonra tamamlanınca kamyon girdiği yerden çıkartıldı. İş makinesi yardımı ile evden çıkarılan kamyon bölgeden çekilirken, ev sahibi Derviş Dinçer mahkemenin bitmesi ile kamyonun evlerinden çıkarıldığını söyledi. Olayda Suriyeli annenin karnındaki bebeği ile hayatını kaybettiğini hatırlatan Dinçer, aynı kazada oğlunun da yaralandığını söyledi. Dinçer, kaza ile kullanılamaz hale gelen evin ise yıkılacağını söyledi.