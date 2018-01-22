Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle aralarında HDP’li isimlerin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 9 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital dokümana el konuldu.