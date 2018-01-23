Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ele geçen sahte paralar polisi bile şaşırttı. M.Ç isimli şahıs adına sahte dolar sevk edileceği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları inceleme sonucunda dolarların M.Ç adına kargo firmasına geldiğini tespit etti. Olayla ilgili şüpheli şahsın suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanması için çalışma başlatan ekipler kargo firmasını takibe alarak dolarların dolu olduğu kolileri kargo firmasından teslim alan Ş.K isimli şahsı suçüstü yakaladı. Kolilerde yapılan incelemede piyasaya sürülmeye hazır halde bulunan toplan 50 bin adet 100 dolar şeklinde hazırlanmış 5 milyon değerinde sahte para ele geçti. Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında sonradan yakalanan M.Ç. ise Ş.K ile birlikte gözaltına alındı. Ele geçen sahte dolarlara ise el konuldu.