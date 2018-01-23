Adana'da iki gündür devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar Tarsus- Adana-Gaziantep otoyolunun üzerindeki köprünün altı göle döndü. Göle dönen yolda su birikintisinin az olduğunu düşünen 5 araç köprü altına girince yaklaşık 2 metrelik suyun içinde kaldı. Sürücüler araçtan çıkıp yüzerek kurtuldu. İtfaiye ekipleri bir otomobili sudan çıkartırdı. Ancak diğer araçlar kurtarılamadı. Yağmur aralıklarla devam ederken araçlar çıkarılmayı bekliyor.
Su içinde kalan araçlar kurtarılmayı bekliyor
23.01.2018 - 13:07 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da iki gündür devam eden sağanak nedeniyle göle dönen yolda mahsur kalan araçlar kurtarılmayı bekliyor.
Etiketler : adana,haberler,yağmur,
538603 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538603.aspx
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