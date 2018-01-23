Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat-Sivas karayolunun Çamlıbel mevkisinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Karayolları ekipleri 2 kar küreme aracı ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince Çamlıbel beldesi yakınlarında kamyon, tır ve çekiciler bekletiliyor. Öte yandan çok sayıda tır ve çekici, karayolları bakım şefliğinde kar ve tipinin etkisinin azalmasını bekledi. Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü bölgede, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.