Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta ER-AH Havacılık Uçuş Okulu Genel Müdürü Erdoğan Cabıoğlu, Süleyman Demirel Havalimanı'ndan saat 13.00 sıralarında eğitim amacıyla havalanan tek motorlu eğitim uçağının, teknik arıza nedeniyle kule yakınındaki tarlaya zorunlu iniş yaptığını söyledi. Erdoğan Cabıoğlu, pilot yetiştirmek amacıyla TAMAY Havacılık ve Eğitim Hizmetleri firmasından kiraladıkları uçakta bir pilot ve öğrencisinin bulunduğunu, can kaybı veya yaralanma olmadığını söyledi.

Uçak pilotu Yusuf Yılmaz'ın, olay sonrası jandarmayı arayarak, teknik arıza nedeniyle Kuleönü beldesi yakınlarında acil iniş yaptıklarını söylediği, durumlarının iyi olduğunu belirterek bilgi verdiği kaydedildi.



17 Ocak'ta CN-235 tipi askeri nakliye uçağı Yalvaç ilçesi Yukarıkaşıkara köyü yakınlarındaki dağlık mevkiye düşmüş, 3 asker şehit olmuştu.