Çalışanı boğazından bıçakladı! Vefat etmeden önceki son sözleri katili ele verdi

Afyonkarahisar’da çiftçi Mehmet Akşit, yanında çalışan çobanın saldırısı sonrası boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan şahıs jandarmanın arama çalışmasıyla yakalandı. Vefat eden Akşit’in ise ölmeden hemen önce eşine kendisini bıçaklayan kişinin ismini söylediği ortaya çıktı.

Çiftçi Mehmet Akşit, bıçaklı saldırıda öldürüldü. Akşit’in feci ölümüne dair detaylar, olay sonrası öğrenildi.

Korkunç olay, Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya kır mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akşit adlı çiftçi, yanında çalışan ve ismi henüz belirlenemeyen şahısla iş konusunda tartıştı.

KATİLİN İSMİNİ EŞİNE SÖYLEMİŞ

Akşit, traktör ile tarlasını sürdüğü sırada yanında çalışan şahısın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı olarak çiftlik evine giderek kendisini bıçaklayan kişinin ismini eşine söyledi. Bu sırada aile üyeleri 112 Acil servisi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Akşit yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan şahıs jandarmanın dron ile dağlık alanda yaptığı arama çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.