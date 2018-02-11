Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıkımına mart ayında başlanılacağı belirtilen AKM’nin yerine 2 bin 500 kişilik bir opera binası inşa edilecek. Havadan çekilen görüntülerde kültür merkezinin harabeye dönen hâli gözler önüne serildi. Görüntülerde kültür merkezinin bazı camlarının kırık olduğu, kimi noktalarındaki camların ise olmadığı görüldü. İçerisinde herhangi bir eşya olmadığı görülen binanın çeşitli noktalarında güçlendirme çalışmalarından kaldığı belirtilen demirler bulunduğu görülüyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “AKM’nin hızlı bir şekilde yapım sürecine girmesi ve bitmesi burayı ayrı bir şekilde heyecanlandıracak. Bittiğinde inanılmaz bir yoğunluk, kültür sanat hayatında bir patlama, sürekli programlar sürekli toplanan, boşalan bir Taksim Meydanı bekliyorum” ifadelerini kullandı.