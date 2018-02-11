Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’a 31 kilometre uzaklıkta bulunan Direkli köyünün girişindeki 300 yıllık mezar, taşları ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 100-150 kilogram olan mezar taşlarının üzerinde ise isim ve tarih yazmıyor. Köy sakinlerinden Güzel İpek, taşların üzerinde kitabe bulunmasa da hangi mezarın kime ait olduğunu çok iyi bildiklerini belirterek, "Yaklaşık 300 yıl önce köyümüz burada kurulmuş. O dönemler yakın çevrede mermer veya işlenmesi kolay farklı taşlar bulunmadığı için köyümüzün civarında bulunan bu taşlar mezar taşı olarak kullanılmış. Bu taşların kullanılma amacı mezar yerinin zamanla kaybolmaması içindir. Kayaların üzerinde isim yazmaması karışıklığa neden olmuyor. Çünkü herkes kendi ailesinin mezarının yerini ve kime ait olduğunu bilir" dedi.



Taşlar kağnılar ile taşındı

Köy sakinlerinden Talat Saçı ise, her bir taşın ortalama 150 kilogram olduğunu söyleyerek, "Geçmişte herkes kendi yakının mezarına, gücü yettiği kadar bir taş hazırlayıp gelip burada mezarın başına koymuş. Geçmişte mermer ve demire ulaşmak güç olduğu için bu şekilde yapılmış. Bunlar mezarların yerlerini belirleyen birer simgedir. Bizim köyümüz ve çevre köylerde bu uygulama gayet normal karşılanır. Taşların ağırlığı ortalama 150 kilogram civarındadır. Geçmişte insanlar kağnılar ile 5-10 kişi el birliği yaparak bu taşları buraya taşıyıp yerleştirmiştir. Bunlara bakınca geçmişteki hayat şartlarının ne kadar zor olduğunu anlıyoruz" şeklinde konuştu.