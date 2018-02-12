Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir cinayet olayına karışarak araçla olay yerinden kaçtığı iddia edilen şahıslar için çevre il ve ilçelerde arama çalışmaları başlatıldı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi tarafından ilçe emniyet müdürlüklerine eşkal ve plaka bilgisi verildi. Bölgelerinde teyakkuzda bulunan ekipler, cinayete karıştığı iddia edilen M.V. ve D.V. isimli şüphelilerin içinde bulunduğu 34 DU 8632 plakalı aracı yol kontrolü sırasında durdurdu. Ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Çerkezköy ilçesine sevk edildi.
Tekirdağ’da aranan cinayet şüphelileri Çanakkale'de yakalandı
12.02.2018 - 21:03 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 21:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir cinayete karıştığı iddia edilen 2 kişi, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yakalandı.
Etiketler : Çanakkale,cinayet şüphelileri,tekirdağ,
543183 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543183.aspx
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