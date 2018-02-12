Edinilen bilgiye göre, Domaniç Emniyet Amirliği ekipleri devriye sırasında gelen bir ihbar üzerine saat 18.30 sıralarında belirlenen şahsı ve aracı takibe aldı. Polisin araca yaptığı operasyonda 34 paket bandrolsüz sigara, 3 bin 200 adet sarılmış sigara, 41 kilo 410 gram kıyılmış tütün ve 4 adet sarma makinası ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, V.K.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.