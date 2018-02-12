Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Domaniç Emniyet Amirliği ekipleri devriye sırasında gelen bir ihbar üzerine saat 18.30 sıralarında belirlenen şahsı ve aracı takibe aldı. Polisin araca yaptığı operasyonda 34 paket bandrolsüz sigara, 3 bin 200 adet sarılmış sigara, 41 kilo 410 gram kıyılmış tütün ve 4 adet sarma makinası ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, V.K.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.