Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşçi emeklisi baba Veysel Ergün, dizinden ameliyat olmak için eşi Döndü Ergün ile birlikte Akşehir Devlet Hastanesinde olduğu için acı haber burada verildi.

Gözyaşlarına boğulan anne ve baba ambulans eşliğinde evlerine döndü. Evinin bayraklarla donatıldığını gören anne Döndü Ergün, balkona çıkarak “Ali’min bayrağını öpeceğim’’ diyerek, asılan Türk bayrağını sarılıp öptü.

Şehit polis memuru Ali Ergün (29) için dün kaymakamlık binası önünde kar yağışı altında tören düzenlendi. Törende, gözyaşları döküp güçlükle ayakta duran ve 7 aylık hamile olduğu öğrenilen şehit eşi Funda Ergün’ü, kadın polisler koluna girerek teselli etmeye çalıştı.

Duaların okunmasının ardından, Şehit Polis Ali Ergün’ün cenazesi, arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Cenaze aracıyla Yüksekova Selahattin Eyyubü Havalimanı’na götürülen Şehit Ergün’ün cenazesi daha sonra uçağa koyularak memleketi Konya’nın Akşehir ilçesine gönderildi.