Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram Balkaya (49) idaresindeki Vangölü Turizm firmasına ait 34 EG 2871 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Tutkan (51) yönetimindeki 49 AZ 081 plakalı hafif ticari araçla Nadir Virajı mevkisinde çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Tutkan olay yerinde hayatını kaybetti. Beraberindeki Cevdet Durmaz (48) ile otobüs şoförü Balkaya ve yolculardan Songül Eraslan (53) ve Ferhat Nazlıoğlu (19) yaralandı. Ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada tedavi altına alındı. Kısa süre trafiğe kapatılan D-300 kara yolu, kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Yolcular ise başka bir otobüsle İstanbul'a gönderildi.