Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi’ndeki bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Efes’in de katıldığı aramada 144 paket halinde toplam 75 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.